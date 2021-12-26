Ученые КалмГУ изобрели машину для уничтожения саранчи

Она призвана помочь растениеводам Калмыкии в борьбе с саранчовыми вредителями. Ежегодно они наносят существенный урон сельскому хозяйству региона, особенно его восточным районам. Территорию республики облюбовали три вида саранчи: азиатская, итальянская и марокканская.

Традиционно, для борьбы с ними используют пестициды. Однако, земли, обработанные этим химическим средством, некоторое время непригодны для ведения сельхозработ. Необходимы зеленые технологии, экологические методы. Наш корреспондент Белг Манцаева познакомилась с технической новинкой.