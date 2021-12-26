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11 января, 21:58
НовостиCOVID-19

Михаил Мишустин призвал готовиться к любому развитию событий в связи с распространением штамма «омикрон»

Михаил Мишустин призвал готовиться к любому развитию событий в связи с распространением штамма «омикрон»

Об этом премьер заявил сегодня, во время заседания Президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с COVID-19.

Как отметила глава Роспотребнадзора, за время новогодних праздников число случаев заражения штаммом «омикрон» в стране выросло втрое – до 305. Также Анна Попова привела неблагоприятный вариант прогноза ситуации, при которой суточное число вновь выявленных случаев заражения может достигнуть шестизначных чисел. Премьер обратился к руководителям регионов и призвал их держать противодействие коронавирусу под личным контролем.

 

 

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