Юридическим лицам и предпринимателя Калмыкии в текущем году необходимо получить квалифицированную электронную подпись

Ее можно получить в удостоверяющем центре налоговой службы. Она необходима для предоставления отчётности и электронного взаимодействия со всеми ведомствами и организациями, для работы в личном кабинете при подаче заявок и проведения регистраций.

В региональном налоговом ведомстве предупреждают, что действующие подписи в настоящее время, 31 декабря могут быть отключены. Во избежание ажиотажа в последние дни года заранее оформить электронную подпись можно в Элисте, Лагани, Городовиковске и Кетченерах.