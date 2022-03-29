В степной республике уверенно набирает темпы программа социального предпринимательства

Государственная поддержка тех, кто занят в сфере обслуживания или предоставления услуг инвалидам и другим категориям малоимущих граждан, а также имеет в штате таких сотрудников или выпускает продукцию для них, с каждым годом растёт и расширяется. Слово моей коллеге Элле Хаптахановой.

С начала текущего года в одном из центров восточной медицины в Элисте открылась соляная комната или как её ещё называют «гала-комната». Она создана в полном соответствии со всеми стандартами и требованиями федерального здравоохранительного и надзорного ведомств. И уже получила большую популярность у населения. Сюда едут даже из районов республики. А реальную помощь в её создании предприниматель Наталья Лазарева получила в региональном центре поддержки бизнеса. Войдя в реестр предприятий, работающих с категориями малоимущих граждан, она смогла принять участие в конкурсе на получение гранта от государства на 245 тысяч рублей. Наталья стала одной из семи обладательниц гранта в прошлом году.

В эти дни в республике формируется реестр социально ориентированных предприятий. Специалисты Регионального центра Мой бизнес после получения обращения помогут со сбором документов и дадут все необходимые разъяснения.

Здесь проводят консультации, тренинги, конкурсы, помогают в издании печатной продукции и т.д. Центр помощи предпринимателям оказывает реальную помощь и дает возможность начать своё дело.