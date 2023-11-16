22 ноября, 13:48
 -1 °C
96,26
87,87
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 ноября, 10:47
БизнесНовости

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будет оказана поддержка в виде компенсации части затрат на уплату страховых взносов

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будет оказана поддержка в виде компенсации части затрат на уплату страховых взносов

Региональный центр «Мой бизнес» уже начал отбор. Субсидии предназначены на создание новых рабочих мест и сохранение уже имеющихся до окончания соглашения, которое заключается на 5 лет. За это время в среднем возмещается 45% страховых выплат. Эта мера поддержки является эффективным инструментом для поддержки бизнес-сообщества, повышения качества жизни населения.

Сообщает пресс-служба Министерства экономики и торговли региона.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия