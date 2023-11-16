Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будет оказана поддержка в виде компенсации части затрат на уплату страховых взносов

Региональный центр «Мой бизнес» уже начал отбор. Субсидии предназначены на создание новых рабочих мест и сохранение уже имеющихся до окончания соглашения, которое заключается на 5 лет. За это время в среднем возмещается 45% страховых выплат. Эта мера поддержки является эффективным инструментом для поддержки бизнес-сообщества, повышения качества жизни населения.

Сообщает пресс-служба Министерства экономики и торговли региона.