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22 ноября, 12:54
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Исполнение муниципалитетом решения суда об устранении недостатков по содержанию дорог местного значения на постоянном контроле прокуратуры

Исполнение муниципалитетом решения суда об устранении недостатков по содержанию дорог местного значения на постоянном контроле прокуратуры

В ходе проверки исполнительных производств, возбужденных по вступившим в законную силу решениям суда по искам прокурора района, а также проведенного совместного выезда работников прокуратуры района на места совершения исполнительных действий установлено, что судебными приставами-исполнителями допускаются нарушения закона об исполнительном производстве.

В частности, выявлено, что судебными приставами-исполнителями действия по понуждению должника к исполнению требований по решению суда, которым по иску прокуратуры к районной администрации постановлено устранить недостатки по содержанию дорог местного значения, содержащихся в исполнительном документе, не производилось.

В связи с выявленными нарушениями законодательства об исполнительном производстве прокуратурой района внесено представление руководителю УФССП России по Республике Калмыкия.

Фото: Kalmprok

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