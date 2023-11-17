Исполнение муниципалитетом решения суда об устранении недостатков по содержанию дорог местного значения на постоянном контроле прокуратуры

В ходе проверки исполнительных производств, возбужденных по вступившим в законную силу решениям суда по искам прокурора района, а также проведенного совместного выезда работников прокуратуры района на места совершения исполнительных действий установлено, что судебными приставами-исполнителями допускаются нарушения закона об исполнительном производстве.

В частности, выявлено, что судебными приставами-исполнителями действия по понуждению должника к исполнению требований по решению суда, которым по иску прокуратуры к районной администрации постановлено устранить недостатки по содержанию дорог местного значения, содержащихся в исполнительном документе, не производилось.

В связи с выявленными нарушениями законодательства об исполнительном производстве прокуратурой района внесено представление руководителю УФССП России по Республике Калмыкия.

Фото: Kalmprok