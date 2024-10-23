Юные жители Якутии и их родители стали зрителями ярких постановок театра кукол «Джангар»

На сцене местного ТЮЗа калмыцкие артисты показали спектакль «Сар-Герел» по одноименной поэме-сказке народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова. Это постановка о прекрасной девушке, в которую влюбилось само Солнце, но ее сердце отдано земному юноше Церену, оставила неизгладимое впечатление, признаются они. А впереди новые показы.

Театр кукол «Джангар» впервые вошел в число участников федерального проекта «Большие гастроли». Для коллектива это волнительно и престижно. С первого творческого сезона руководством театра велась работа над тем, чтобы присоединиться к гастрольно – концертному плану. Нарабатывался репертуар, формировались творческие связи с другими театральными коллективами страны посредством участия в Международных фестивалях.