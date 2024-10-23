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24 октября, 13:28
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Десятиклассники элистинской школы номер 4 побывали на экскурсии в нашей телерадиокомпании

Десятиклассники элистинской школы номер 4 побывали на экскурсии в нашей телерадиокомпании

Они познакомились с телевизионным производством, с творческим коллективом, побывали в монтажной, и в аппаратной, откуда ведется вещание. В телевизионной студии, как раз шла подготовка к прямому эфиру. О секретах творческого производства им рассказала ветеран калмыцкого телевидения Бадма Харлуева. Она предложила ребятам самим сделать репортаж об этой экскурсии.

Проект ранней ориентации школьников «Билет в будущее» позволит школьникам попробовать себя в избранной профессии. Эти старшеклассники шаг к билету в будущее уже сделали. Напомним, о необходимости проекта по приобщению к профессии со школьной скамьи говорил в своем Послании Федеральному Собранию Президент страны Владимир Путин.

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