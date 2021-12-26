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24 января, 20:45
НовостиСпорт

Юные калмыцкие тхэквондистки привезли домой золото

Юные калмыцкие тхэквондистки привезли домой золото

В минувшие выходные в Майкопе прошло Открытое Первенство «ADUGEYA OPEN», посвящённое 100-летию республики Адыгея.

Соревнования собрали около 400 участников из Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов. Калмыкию представляли  воспитанницы Федерации тхэквондо республики Даяна Бадмаева и Анна Иджеева.

Обе девушки показали высокие результаты,  завоевав золото в каждая в своей возрастной и весовой категории.⠀

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