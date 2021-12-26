Юные калмыцкие тхэквондистки привезли домой золото

В минувшие выходные в Майкопе прошло Открытое Первенство «ADUGEYA OPEN», посвящённое 100-летию республики Адыгея.

Соревнования собрали около 400 участников из Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов. Калмыкию представляли воспитанницы Федерации тхэквондо республики Даяна Бадмаева и Анна Иджеева.

Обе девушки показали высокие результаты, завоевав золото в каждая в своей возрастной и весовой категории.⠀