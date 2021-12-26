В Элисте раскрыто мошенничество, совершенное по телефону в отношении пенсионера

В июне 2021 года в дежурную часть элистинской полиции обратился пенсионер, ставший жертвой телефонного мошенника. Правоохранителями было установлено, что мужчина, подрабатывающий таксистом, поверил «виртуальному» пассажиру и перевел ему на счета более 15 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, приехав по указанному в мобильном приложении адресу, водитель позвонил предполагаемому клиенту. В ходе телефонного разговора злоумышленник убедил таксиста положить на свой счет деньги в долг, якобы, для оплаты интернета. Как выяснилось позже, долг злоумышленник возвращать не собирался.

Оперативными сотрудниками было установлено, что к совершению данного преступления причастен 46-летний житель Таганрога, который был задержан на территории Ростовской области. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что, воспользовавшись приложением такси, осуществил заказ автомобиля, при этом по телефону попросил водителя в период ожидания пополнить его абонентский счет. Затем злоумышленник свой мобильный телефон отключил, а деньги потратил на личные нужды.

По данному факту органами следствия полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»