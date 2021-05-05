Юные изобретатели из Калмыкии победили в финале всероссийских соревнований «Инженерные кадры России»

Об этом сообщает региональное министерство образования. Команда «ТехноМедики» - Байрта Жидкова и Бадма Цекиров - победители Межрегионального фестиваля «РобоФест- Создаём будущее 2022» достойно представили республику на всероссийском этапе. Ребята прошли конкурсные испытания, презентовали инженерную книгу и свой проект «Биотехническая система». Юные изобретатели стали победителями в номинации «Лучший исследовательский проект», а также заняли третье место в номинации «Проект и видеозащита».