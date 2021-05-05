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10 июня, 10:00
Новости

Выплата пенсий в июньские праздники

Выплата пенсий в июньские праздники

Сегодня её начислят за 10 и 13 июня, а завтра - за 11 и 14 июня. 12, 13 и 14 июня - выходной. С 15 июня выплата пенсий и социальных пособий будет производиться в соответствии с обычным графиком. Информация предоставлена региональным пенсионным ведомством.

Сегодня в Калмыкии различные виды пенсий получают почти 75 тысяч человек, почти 32% из них - через отделения почтовой связи.

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