Выплата пенсий в июньские праздники

Сегодня её начислят за 10 и 13 июня, а завтра - за 11 и 14 июня. 12, 13 и 14 июня - выходной. С 15 июня выплата пенсий и социальных пособий будет производиться в соответствии с обычным графиком. Информация предоставлена региональным пенсионным ведомством.



Сегодня в Калмыкии различные виды пенсий получают почти 75 тысяч человек, почти 32% из них - через отделения почтовой связи.