Ярмарка вакансий пройдёт в Калмыкии 26 июня

В республике стартует федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. 58 работодателей представят 260 вакансий для 400 соискателей. В муниципалитетах площадки организуют на базе центров занятости. Для участников СВО предусмотрена отдельная консультационная зона по вопросам трудоустройства, образования и социального контракта. В прошлом году в федеральном этапе участвовали 45 работодателей, было заявлено 250 вакансий, ярмарку посетили 330 жителей, трудоустроены 70 человек, по итогам двух этапов — более 160. Мероприятие проводится с 2023 года в рамках нацпроекта «Кадры».