«Я в мир пришел творить». В Элисте открылась выставка к 100-летию Народного поэта Калмыкии АССР Давида Кугультинова

Он автор более 80 книг, выпущенных на разных языках мира. Его именем названы малая планета № 2296, учреждения и улицы республики. Его стихами зачитывается и старшее, и подрастающее поколения. На экспозиции побывала и наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Выставочный зал представляет собой переплетение необычных комбинаций фотопанелей с изображением поэта и его стихов, которые органично сочетаются с живописными и скульптурными произведениями калмыцких художников. Представленные в экспозиции предметы, а их более ста, не только из фонда музея, но и из личного архива семьи Давида Никитича.

В торжественной церемонии открытия выставки участвуют также писатели, критики. Рассказывая о творчестве Кугультинова, многие из них обращают внимание на факты из биографии поэта. Стихи – увлечение Давида Никитича с детства. Поэтому неудивительно, что в свои 18 лет он уже состоял в Союзе писателей СССР.

«Его творчество помогает человеку и обществу осознать самих себя. А это важно», говорит литературовед Василий Церенов

А в День рождения – 13 марта, в честь большого юбилея поэта – состоится еще одно масштабное мероприятие – открытие памятника. Автор скульптуры - известный советский и российский ваятель Салават Щербаков.

Юбилейные торжества, посвященные столетию Давида Кугультинова, пройдут во многих городах России. Москва, Санкт-Петербург,Астрахань, Норильск, Ростов. Давид Кугультинов, воистину, поэт всех народов и времен.