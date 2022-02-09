11 марта, 18:23
Следователи устанавливают обстоятельства нападения собаки на 9-летнего ребенка
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Следственным комитетом по Калмыкии проводится процессуальная проверка по сообщению из соцсети о нападении безнадзорного животного на малолетнего ребенка в Элисте.
В рамках проверки установлено, что 9 марта, в утреннее время, на территории образовательного учреждения на школьника напала собака, в результате чего, мальчик получил телесные повреждения.
На месте происшествия ему была оказана первая медицинская помощь. Сейчас ребенок находится на лечении в медицинском учреждении.