Следователи устанавливают обстоятельства нападения собаки на 9-летнего ребенка

Следственным комитетом по Калмыкии проводится процессуальная проверка по сообщению из соцсети о нападении безнадзорного животного на малолетнего ребенка в Элисте.

В рамках проверки установлено, что 9 марта, в утреннее время, на территории образовательного учреждения на школьника напала собака, в результате чего, мальчик получил телесные повреждения.

На месте происшествия ему была оказана первая медицинская помощь. Сейчас ребенок находится на лечении в медицинском учреждении.