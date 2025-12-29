31 декабря, 02:01
30 декабря, 20:56
НовостиСобытие

Выявлен главный раздражитель: что портит новогоднее настроение россиянам

Самой частой причиной для раздражения в новогоднюю ночь оказались салюты. Грохот фейерверков за окном нервирует 18% россиян, причём женщин это беспокоит в два раза чаще, чем мужчин.

Другие поводы для недовольства:

Поведение подвыпивших людей (как знакомых, так и незнакомцев) раздражает 8% опрошенных.

Однообразную праздничную телепрограмму не одобряют 6% респондентов. Среди мужчин таких больше (8%), чем среди женщин (3%).

Впрочем, 36% россиян заявили, что в новогоднюю ночь их ничто не выводит из себя.

