Калмыкия по итогам 2025 года впервые вошла в ТОП-5 самых активных и результативных регионов России по лесовосстановительной акции «Сохраним лес».
Также регион занимает лидерские позиции среди субъектов России по вовлеченности жителей в акцию «Сад памяти». Достигнутые высокие результаты стали возможны благодаря эффективному взаимодействию республиканских властей с федеральным центром и активному участию населения, сообщает региональное правительство. Мероприятия проводятся с 2019 года. За это время земли лесного фонда значительно пополнились молодыми деревьями различных пород, адаптированных к засушливому климату степного региона.