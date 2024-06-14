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19 июня, 11:14
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Выпускникам школ будут вручать медали "За особые успехи в учении" I и II степеней

Выпускникам школ будут вручать медали "За особые успехи в учении" I и II степеней

Это признание станет дополнительным стимулом для учащихся, стремящихся к высоким достижениям. Кроме того, в текущем учебном году у выпускников появилась возможность улучшить результаты по одному из предметов в дополнительные сроки. Это дает шанс улучшить свои результаты.

Эти и другие вопросы обсудили на совещании под председательством профильного министра Булган Ангировой. Рассмотрели вопросы подготовки к новому учебному году, включая проведение капитального ремонта в образовательных организациях.

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