28 июня в Калмыкии пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»
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Будут работать две тематические площадки. «Территория кадровых решений. Открытая встреча работодателей и соискателей» и «Ярмарка вакансий онлайн».
Первая - предусматривает знакомство с информацией о вакансиях, участие в собеседованиях с работодателями, отбор кандидатов на замещение свободных рабочих мест.
Вторая-это встречи в онлайн-формате соискателей, проживающих в республике. В работе второго этапа примут участие 27 работодателей республики, которые разместили на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» 108 вакансий для участия в ярмарке.