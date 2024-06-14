28 июня в Калмыкии пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Будут работать две тематические площадки. «Территория кадровых решений. Открытая встреча работодателей и соискателей» и «Ярмарка вакансий онлайн».

Первая - предусматривает знакомство с информацией о вакансиях, участие в собеседованиях с работодателями, отбор кандидатов на замещение свободных рабочих мест.

Вторая-это встречи в онлайн-формате соискателей, проживающих в республике. В работе второго этапа примут участие 27 работодателей республики, которые разместили на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» 108 вакансий для участия в ярмарке.