Вячеслав Володин рассказал о законах июля

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«Начали работать законы с дополнительными мерами поддержки участников специальной военной операции и их детей. Им полагаются льготы при зачислении в детские сады и школы, при поступлении в вузы.

Наши защитники должны понимать, что их ребенка не бросят, он сможет выучиться — государство берет на себя эту ответственность», — заявил Председатель ГД.

Кроме того, дети врачей, погибших от COVID, смогут без экзаменов и по отдельной квоте поступить на программы медицинского и фармацевтического образования.

«Этим решением мы исполняем свой долг перед врачами, которые пожертвовали собой ради нас», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Также вступит в силу закон, в соответствии с которым Правительство будет ежегодно представлять на заседаниях Государственной Думы национальный доклад о реализации госполитики в сфере образования.

«Высокое качество образования — важное условие развития нашей страны. Парламентский контроль в этой сфере необходим. Доклад позволит предметно обсуждать поставленные вопросы и повысит качество принимаемых решений», — сказал Председатель ГД.

О других нововведениях месяца — в карточках.

Сообщает пресс-служба Государственной Думы.