29 июня, 12:59
Впервые сотрудники отделения судебных приставов по Сарпинскому, Кетченеровскому и Малодербетовскому районам конфисковали автотранспортное средство нетрезвого водителя
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Такое стало возможным после принятия поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России, которые вступили в силу в июле прошлого года. ВАЗ 21083 должника передан в доход государства. Ранее его привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.
Поэтому суд вынес приговор: 100 часов обязательных работ, лишение прав на два с половиной года и конфискация автомобиля в пользу государства.