Впервые сотрудники отделения судебных приставов по Сарпинскому, Кетченеровскому и Малодербетовскому районам конфисковали автотранспортное средство нетрезвого водителя

Такое стало возможным после принятия поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России, которые вступили в силу в июле прошлого года. ВАЗ 21083 должника передан в доход государства. Ранее его привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Поэтому суд вынес приговор: 100 часов обязательных работ, лишение прав на два с половиной года и конфискация автомобиля в пользу государства.