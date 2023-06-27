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29 июня, 12:59
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Впервые сотрудники отделения судебных приставов по Сарпинскому, Кетченеровскому и Малодербетовскому районам конфисковали автотранспортное средство нетрезвого водителя

Впервые сотрудники отделения судебных приставов по Сарпинскому, Кетченеровскому и Малодербетовскому районам конфисковали автотранспортное средство нетрезвого водителя

Такое стало возможным после принятия поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России, которые вступили в силу в июле прошлого года. ВАЗ 21083 должника передан в доход государства. Ранее его привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Поэтому суд вынес приговор: 100 часов обязательных работ, лишение прав на два с половиной года и конфискация автомобиля в пользу государства.

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