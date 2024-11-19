21 ноября, 12:02
ВСУ сегодня попытались атаковать беспилотниками северные районы соседней Астраханской области
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Все службы отработали штатно, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. «Часть БПЛА была подавлена РЭБом и ликвидирована, часть сбита средствами ПВО, именно её работу и слышали жители области.
При падении сбитого беспилотника произошел пожар, который оперативно был ликвидирован дежурной службой МЧС», отметил губернатор.
Пострадавших и разрушений нет.
Фото: Игорь Бабушкин