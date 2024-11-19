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21 ноября, 12:02
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ВСУ сегодня попытались атаковать беспилотниками северные районы соседней Астраханской области

ВСУ сегодня попытались атаковать беспилотниками северные районы соседней Астраханской области

Все службы отработали штатно, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. «Часть БПЛА была подавлена РЭБом и ликвидирована, часть сбита средствами ПВО, именно её работу и слышали жители области.

При падении сбитого беспилотника произошел пожар, который оперативно был ликвидирован дежурной службой МЧС», отметил губернатор.

Пострадавших и разрушений нет.

Фото: Игорь Бабушкин

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