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21 ноября, 09:40
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Мунхбат Тувсанаа, студент РГИСИ, будущий художник-постановщик театра кукол, завершил свой дипломный проект по мотивам калмыцкой народной сказки.

Мунхбат Тувсанаа, студент РГИСИ, будущий художник-постановщик театра кукол, завершил свой дипломный проект по мотивам калмыцкой народной сказки.

- "Моя главная цель - создать спектакль малой формы, который театр сможет показывать на любой площадке, возить на гастроли", - делится автор.

Сказка "Почему комар жалобно поёт?" оживет на сцене Калмыцкого государственного театра кукол «Джангр».

Театр делится первыми фотографиями кукол из нового спектакля, интересными фотомоментами процесса их изготовления.

Режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств РК Алексей Сарангов готовит эту увлекательную историю к премьере. Репетиции идут полным ходом.

Предполагаемая дата сдачи спектакля начало декабря, а премьера ожидается в январе 2025 года.

Фото: Театр кукол «Джангар»

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