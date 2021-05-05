27 мая, 15:28
Всего три дня осталось до конца голосования за объекты благоустройства в 2023 году
Свой выбор сделал и заслуженный тренер России Басанг Боктаев.
Голосование проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». До 30 мая на сайте 08.gorodsreda.ru любой желающий может принять участие в онлайн-голосовании и выбрать один из трёх объектов в Элисте для благоустройства: культурный центр «Родина», сквер рядом с ним или «Аллею героев» с парком.
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