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27 мая, 15:28
Новости

Всего три дня осталось до конца голосования за объекты благоустройства в 2023 году

Свой выбор сделал и заслуженный тренер России Басанг Боктаев.

Голосование проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». До 30 мая на сайте 08.gorodsreda.ru любой желающий может принять участие в онлайн-голосовании и выбрать один из трёх объектов в Элисте для благоустройства: культурный центр «Родина», сквер рядом с ним или «Аллею героев» с парком.

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