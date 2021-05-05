Сегодня в Волгограде состоялось открытие Всероссийской выставки племенных овец и коз

Экспозиция сельскохозяйственных животных городе - герое развернута уже несколько дней. Сюда приехали представители отрасли из 17 регионов России. Лучшие достижения овцеводства представляют и сельхозпредприятия Калмыкии. Официальное открытие форума и его пленарное заседание прошло этим утром. Участники обсудили насущные проблемы племенного животноводства, говорили и о планах.

Было время и для обмена опытом. Это дискуссионные круглые столы, мастер-классы, научно-практическая конференция, в которой также принимают участие представители регионального министерства сельского хозяйства. Три выставочных дня экспертная комиссия оценивала продуктивные качества и экстерьер племенных животных. И уже известны фавориты.

Лучшие из лучших будут удостоены заслуженных наград. Торжественная церемония запланирована на завтра.