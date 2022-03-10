Всего 2 дня остается до окончания продаж туров с кешбэком

Они завершатся досрочно в ночь на 9 апреля из-за высокого спроса. Шестой этап программы компенсации части стоимости путешествия по России стартовал 15 марта и завершится 30 апреля.

Самые востребованные направления у жителей Калмыки - это санатории Кавказских минеральных вод, Краснодарского края, республик Северного Кавказа и Калининграда. Почему сократились сроки и какие направления сейчас популярны у жителей Калмыкии - смотрите в наших дневных выпусках.