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7 апреля, 10:28
НовостиКультура

«Похищение Джонни Дорсета» увидят юные зрители Калмыкии

«Похищение Джонни Дорсета» увидят юные зрители Калмыкии

Спектакль пройдет в рамках 3-го Международного фестиваля «Кееда». Эта работа Башкирского ТЮЗа, режиссер-постановщик Полина Шабаева. Впереди – встречи с коллективами Башкирии и Чувашии. Кроме того, свое творчество на сцене Национального драматического представит Хакасский театр драмы и этнической музыки «Читиген». А завершится фестиваль большим концертом Дружбы, в нем помимо гостей примет участие заслуженный деятель искусств Калмыкии Аркадий Манджиев.

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