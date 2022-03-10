«Похищение Джонни Дорсета» увидят юные зрители Калмыкии

Спектакль пройдет в рамках 3-го Международного фестиваля «Кееда». Эта работа Башкирского ТЮЗа, режиссер-постановщик Полина Шабаева. Впереди – встречи с коллективами Башкирии и Чувашии. Кроме того, свое творчество на сцене Национального драматического представит Хакасский театр драмы и этнической музыки «Читиген». А завершится фестиваль большим концертом Дружбы, в нем помимо гостей примет участие заслуженный деятель искусств Калмыкии Аркадий Манджиев.