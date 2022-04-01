Временное ограничение дорожного движения

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, связанных с празднованием 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2022 г. с 07:00 до 22:00 часов будет ограничено движение автотранспортных средств по следующим улицам:

ул. В. Ленина (от ул. им. Чкалова до ул. 28 Армии);

ул. Номто Очирова (от ул. В. Ленина до ул. им. А. Сусеева);

ул. Джангара (от ул. В. Ленина до ул. Хомутникова);

ул. А. Пушкина (от ул. Ю. Клыкова до ул. М. Горького);

ул. им. Губаревича ( от ул. В. Ленина до ул. Ю. Клыкова);

ул. Кирова (от ул. В. Ленина до ул. Л. Толстого);

ул. Ипподромная (от ул. 28 Армии до ул. им. В.Н. Волкова), кроме общественного транспорта;

ул. Братьев Алехиных – реверсивное движение;

ул. им. А. Балакаева.