8 мая, 18:18
Временное ограничение дорожного движения
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В связи с подготовкой и проведением мероприятий, связанных с празднованием 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2022 г. с 07:00 до 22:00 часов будет ограничено движение автотранспортных средств по следующим улицам:
- ул. В. Ленина (от ул. им. Чкалова до ул. 28 Армии);
- ул. Номто Очирова (от ул. В. Ленина до ул. им. А. Сусеева);
- ул. Джангара (от ул. В. Ленина до ул. Хомутникова);
- ул. А. Пушкина (от ул. Ю. Клыкова до ул. М. Горького);
- ул. им. Губаревича ( от ул. В. Ленина до ул. Ю. Клыкова);
- ул. Кирова (от ул. В. Ленина до ул. Л. Толстого);
- ул. Ипподромная (от ул. 28 Армии до ул. им. В.Н. Волкова), кроме общественного транспорта;
- ул. Братьев Алехиных – реверсивное движение;
- ул. им. А. Балакаева.