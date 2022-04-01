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8 мая, 16:45
Новости

Перенимаем лучший опыт и учимся у друзей нашей республики

Перенимаем лучший опыт и учимся у друзей нашей республики

Мастера спорта по дзюдо и самбо, общественные деятели Дмитрий Валерьевич Панов и Александр Валерьевич Кытманов провели в Элисте мастер-класс. Кроме того, Дмитрий Валерьевич является членом Союза журналистов России, а Александр Валерьевич – арборист, специалист по уходу за деревьями.

В преддверии Дня Победы в рамках мeждународной акции «Сад Памяти» гости подарили несколько елей, которые посадили вместе с Главой Калмыкии Бату Хасиковым в парке «Дружба». Глава Калмыкии отмечает: «Уверен, такие акции объединяют и привлекают внимание к важным вопросам.»

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