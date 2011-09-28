Впервые за 30 лет в Калмыкии обновлен автопарк спецтехники для коммунальных и дорожных служб

Это стало возможным, в рамках реализации Индивидуальной программы развития Республики на 2020-2024 годы. Ранее это стало одной из обсуждаемых тем в ходе визита Председателя Правительства России Михаила Мишустина.

Благодаря грамотному планированию, было закуплено 54 единицы вместо запланированной 31. В данный момент новая техника впервые вышла на уборку снега - расчистку дорог и тротуаров. По итогам данных мероприятий сегодня проведен осмотр техники.