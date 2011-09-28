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20 февраля, 11:43
НовостиГород

Впервые за 30 лет в Калмыкии обновлен автопарк спецтехники для коммунальных и дорожных служб

Впервые за 30 лет в Калмыкии обновлен автопарк спецтехники для коммунальных и дорожных служб

Это стало возможным, в рамках реализации Индивидуальной программы развития Республики на 2020-2024 годы. Ранее это стало одной из обсуждаемых тем в ходе визита Председателя Правительства России Михаила Мишустина.

 Благодаря грамотному планированию, было закуплено 54 единицы вместо запланированной 31. В данный момент новая техника впервые вышла на уборку снега - расчистку дорог и тротуаров. По итогам данных мероприятий сегодня проведен осмотр техники.

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