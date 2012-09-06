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20 февраля, 11:40
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Сегодня состоялось торжественное открытие Кетченеровской ДЮСШ после реконструкции спортзала

Сегодня состоялось торжественное открытие Кетченеровской ДЮСШ после реконструкции спортзала

Борцы, каратисты и бодибилдеры представили свои показательные выступления.  Напомним, Кетченеровская детско-юношеская спортивная школа была организована более 50 лет назад. Филиалы открыты во всех школах района. В настоящее время в секциях по волейболу, футболу, баскетболу, каратэ занимаются более 150 детей.

Реконструкция муниципального учреждения допобразования стала возможной, благодаря реализации госпрограммы «Развитие образования Республики», региональной программы «Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования Калмыкии на 2018-2020 годы». Из ресбюджета было выделено более 17 миллионов рублей.

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