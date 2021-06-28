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20 июля, 18:56
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Возрождение родного языка

Возрождение родного языка

Сегодня Глава Республики Калмыкия провел совещание по поддержке Центра по развитию калмыцкого языка. "Мы продолжаем системную работу по развитию калмыцкого языка. Поддерживаем школы, учителей и воспитателей, закупаем и издаём новые книги и пособия, готовим молодых специалистов. Но на достигнутом останавливаться нельзя" - отметил Глава.

В ходе обсуждения было отмечено - завершается капитальный ремонт в новом, просторном помещении и закупается современное оборудование. Далее будет вынесен на рассмотрение вопрос кадрового обеспечения.

По словам Бату Хасикова в республике будет запущено радио на калмыцком языке, а также ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по созданию типографии.

Актуальной остаётся поддержка тех, кто работает с калмыцким языком. В республике предусмотрены региональные выплаты для учителей и воспитателей, но по мнению Главы региона, их необходимо расширять. Он поручил коллегам проработать этот вопрос - "Уверен, командный подход поможет нам возродить калмыцкий язык. Дорогу осилит идущий".

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