Священный праздник Курбан-Байрам. Как его празднуют в Калмыкии?

Курбан-Байрам знаменует собой окончание хаджа, паломничества в священный город Мекку и выпадает на 70-й день после окончания священного месяца Рамадан. В проповедях имамы объясняют значение и происхождение обязательного в этот день обряда. Рассказывают, что он связан с именем пророка Ибрахима. По велению Аллаха он должен был принести в жертву сына. Узнав искренние намерения отца, Всевышний за преданность и душевную чистоту даровал Исмаилу жизнь. Отсюда традиция, из жертвенного барашка готовить праздничные блюда, угощая как можно больше людей. Словом, священный праздник неразрывно связан с идеями милосердия и заботы об окружающих.

И сегодня всех мусульман со священным праздником Курбан-Байрам поздравил глава Калмыкии. Бату Хасиков отметил: «Этот значимый праздник является олицетворением общечеловеческих ценностей и неотъемлемой частью духовного наследия мусульман. Он наполнен милосердием, добротой и заботой».

Празднование священного «Курбан- байрам» длится три дня. Верующие читают суры из Корана, помогают малоимущим, просят прощения друг у друга. Все это олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию.