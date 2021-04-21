Сегодня решится вопрос об избрании меры пресечения владельцу фермы в Яшкульском районе

Об этом сообщили в Управлении Следственного комитета по Калмыкии. По итогам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело.

Мужчина, которого задержали поздно вечером, обвиняется в незаконном лишении свободы и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью жителю Ставрополя, который работал у него пастухом. Подробности у нашего спецкорреспондента Ольги Эняевой

Из здания Яшкульского межрайонного следственного отдела подозреваемый вышел уже в наручниках. Выглядел подавленным, но уверенным. Не очень охотно отвечал на вопросы. Однако, подтвердил тот факт, что житель Ставрополя Дмитрий Бурцев работал на его животноводческой стоянке.

А на все вопросы, касающиеся того, что Бурцева, по его же словам, избивали, не оплачивали труд, отобрали документы, телефон, как было описано в публикациях, размещенной в соцсетях, отвечает коротко и сухо.

Напомним, житель Ставрополя в январе оказался в Калмыкии на животноводческой стоянке, вблизи поселка Молодежный. Рассказывает, что приходилось буквально выживать. Но попытки вернуться домой Дмитрий не оставлял. История закончилась – реанимацией, в Астраханскую больницу его привезли в критическом состоянии с переломом костей и другими серьезными травмами. Только придя в себя через несколько дней, мужчина рассказал, почему сбежал.

Дмитрий Бурцев уже выписан и находится дома, но пока не ходит после увечий. Его подобрали на дороге проезжающие мимо водители. А фермер, который, по его словам, силой удерживал его на животноводческой стоянке, а при попытке сбежать - причинил тяжкий вред здоровью, находится под следствием.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.