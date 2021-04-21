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21 мая, 14:28
НовостиМолодёжная политика

Объявлены победители детского конкурса «Мы – за здоровое будущее»

Объявлены победители детского конкурса «Мы – за здоровое будущее»

Стали известны победители и призеры Республиканского детского конкурса социальной антинаркотической рекламы «Мы – за здоровое будущее». В номинации «Социальный видеоролик» призовые места заняли Никита Гермалеев, Эвелина Сангаджиева и Людмила Дженгурова. 

 Лучший «Макет наружной рекламы» сотворили Алтан Сарангов, Пакизе Вефаева и Никита Борцов. 

 Среди социальных проектов «Мы – против наркотиков» были отмечены работы Алтана Сарангова, Данира Хантаева и Эвелины Сангаджиевой. На реализацию своих идей ребята получат по 30 тысяч рублей. 

 

 

 

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