Вот и завершился масштабный праздник - Фестиваль Тюльпанов

Мероприятие проходит ежегодно и стало традиционным, но в этом году было существенное отличие. По инициативе Главы Калмыкии Бату Хасикова праздник проходил на протяжении месяца. Фестиваль охватил всю республику, благодаря чему жители разных уголков степного региона смогли ощутить сопричастность и показали свою индивидуальность. Каким был этот праздничный апрель — в материале Ялман Каджаевой.

С приходом весны, по законам природы, калмыцкая степь преобразилась, нарядилась в яркое тюльпановое платье. Полюбоваться на уникальное природное явление приехали тысячи гостей со всей страны. И это стало возможным благодаря Фестивалю тюльпанов, который в этом году продлился целый месяц. Старт был дан в Элисте. Сразу несколько площадок – площадь Победы, Сити-чесс, парки Победы и Дружба –стали центром притяжения туристов и возвестили о начале масштабного события в жизни республики. Посетители энографической программы «Ишкягер» на Пагоде Семи Дней знакомились с культурой и кочевым бытом степняков. Мастерицы обрабатывали шерсть, пряли пряжу, демонстрировали элементы гардероба и калмыцкую вышивку.

Фестиваль стал хорошей площадкой и для предпринимателей: ярмарки с товарами, произведёнными в Калмыкии, привлекали внимание туристов. Знакомились со степным краем гости и через кухню – фудкорты предлагали как блюда разных народов, так и аутентичные национальные. А на гастрономическом фестивале «МаханFest», организованном региональным центром «Мой бизнес», можно было попробовать блюда по сниженным ценам.

По признанию туристов, калмыцкая кухня интересна тем, что несет отпечаток быта кочевников. Маханфест посетило несколько тысяч гостей столицы.

Фестиваль тюльпанов прокатился по всему степному краю: яркие мероприятия прошли в каждом районе республики. Стрельба из лука, езда на лошадях и верблюдах. Любители спорта не только наблюдали, но и реализовывали свой потенциал, участвуя в конкурсах. А самых азартных собрал турнир по национальной борьбе «Бёкбярлдян».Любителей поэзии собрал открытый микрофон, посвященный творчеству Давида Кугультинова. В нём приняло участие более 100 чтецов, победители получили ценные призы. А на закрытии фестиваля зрители получили уникальную возможность - дирижировать профессиональными музыкантами - коллективом Национального оркестра Калмыкии. Флешмоб «300 домбристов» собрал музыкантов со всего региона. Завершилось всё театрализованным представлением.Идея Главы Калмыкии проводить Фестиваль в течение месяца, вовлекла в праздник всех жителей и позволила каждому району раскрыться по-новому.