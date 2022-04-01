4 мая, 17:22
В Калмыкии с 6 по 8 мая пройдет курс лекций и обучающих семинаров для специалистов сферы информационных технологий
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Мероприятие получило креативное название «IT-майовка «Стартап-субботник». Как рассказали сегодня на брифинге представители айти кластера республики и министр цифрового развития Алексей Этеев, его цель –создание в республике кадрового потенциала в цифровой сфере. Всех желающих ждут не просто лекции и общение онлайн с директором фонда развития информационных технологий Александром Павловым, но и возможность представить и защитить свои собственные идеи и проекты.