В Калмыкии с 6 по 8 мая пройдет курс лекций и обучающих семинаров для специалистов сферы информационных технологий

Мероприятие получило креативное название «IT-майовка «Стартап-субботник». Как рассказали сегодня на брифинге представители айти кластера республики и министр цифрового развития Алексей Этеев, его цель –создание в республике кадрового потенциала в цифровой сфере. Всех желающих ждут не просто лекции и общение онлайн с директором фонда развития информационных технологий Александром Павловым, но и возможность представить и защитить свои собственные идеи и проекты.