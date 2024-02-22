Вопросы социально –экономического развития республики обсудили сегодня Вице-премьер России Марат Хуснуллин и глава Калмыкии Бату Хасиков

Это не первая рабочая поездка зампредседателя правительства в степной регион. Прежде всего, он отметил, что Калмыкия показала высокий уровень явки на выборах Президента, а также позитивную динамику благодаря реализации индивидуальной программы социально-экономического развития региона. Республика вышла на среднероссийский темп роста по снижению бедности, а по темпу роста среднедушевых доходов и снижению безработицы опережает средний показатель по стране.

Созданы новые рабочие места, наблюдается прогрессивная динамика по вводу жилья. Большим достижением Хуснуллин назвал то, что в Калмыкии завершена программа обманутых дольщиков. Также обсудили вопросы дорожного строительства.

Обсудили также инвестиционные проекты, реализация которых может дать региону мощный толчок для развития. Это позволит пополнить налоговую базу и улучшить благосостояние жителей.

Также Марат Хуснуллин осмотрел ход работ по модернизации объектов водоотведения в селе Вознесеновка. На сегодняшний день на 95% выполнены подземные строительные работы, ведется монтаж стен и перекрытий. Что касается завершения возведения очистных сооружений в Элисте, то Федеральный центр проработает механизмы поддержки, сообщил вице-премьер.

Напомним, стоимость объекта, возводимого в рамках Индивидуальной программы развития, увеличилась с 870 млн до 1,2 млрд рублей. На это повлияли санкции и повышение стоимости оборудования.