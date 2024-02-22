22 марта, 21:11
Стрельба и пожар произошли в «Крокус Сити Холле» в Москве
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Фото: ТАСС
Вечером 22 марта неизвестные устроили стрельбу в здании «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Инцидент произошел во время концерта.
После стрельбы в здании «Крокус Сити Холл» произошел взрыв и пожар. Об этом сообщает ТАСС.
По данным информагентства, огонь мог вестись из автомата. На место происшествия выдвинулись московские СОБР и ОМОН, а также пожарные.
Людей эвакуируют из здания.
Более 50 бригад скорой помощи направили к зданию «Крокус Сити Холл», сообщает Минздрав Подмосковья.
UPD: по предварительным данным, в результате теракта погибли 40 человек, более 100 — пострадали, сообщает ФСБ. Следком возбудил уголовное дело