23 марта, 00:13
 0 °C
100,22
92,61
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 марта, 21:11
НовостиСобытиеПроисшествия

Стрельба и пожар произошли в «Крокус Сити Холле» в Москве

Стрельба и пожар произошли в «Крокус Сити Холле» в Москве

Фото: ТАСС

Вечером 22 марта неизвестные устроили стрельбу в здании «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Инцидент произошел во время концерта.

После стрельбы в здании «Крокус Сити Холл» произошел взрыв и пожар. Об этом сообщает ТАСС.

По данным информагентства, огонь мог вестись из автомата. На место происшествия выдвинулись московские СОБР и ОМОН, а также пожарные.

Людей эвакуируют из здания.

Более 50 бригад скорой помощи направили к зданию «Крокус Сити Холл», сообщает Минздрав Подмосковья.

UPD: по предварительным данным, в результате теракта погибли 40 человек, более 100 — пострадали, сообщает ФСБ. Следком возбудил уголовное дело

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия