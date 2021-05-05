Вопросам ежемесячной выплаты на детей от 8 до 17 лет для малообеспеченных семей посвящена была сегодня онлайн-трансляция в сети интернет

Ответы на них в прямом эфире дала начальник отдела организации социальных выплат регионального Отделения ПФР Лариса Жакарис. Она подробно остановилась на перечне причин, на основании которых можно получить отказ.

На сегодня поступило почти 11 тысяч заявлений, половина из них уже рассмотрена. Около тысячи направлены на выплату.