5 августа, 12:44
 34 °C
86,65
73,17
  • Бан
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
4 августа, 19:23
НовостиМолодёжная политика

Волонтеры Калмыкии окажут помощь сотрудникам Республиканского детского медицинского центра

Волонтеры Калмыкии окажут помощь сотрудникам Республиканского детского медицинского центра

Это решение было принято на встрече Республиканского центра молодежи с Светланой Манджиевой. Она главный врач Детского медцентра имени В. Д. Манджиевой.

Руководительница обратилась в Региональный штаб акции "Мы вместе" с просьбой о помощи,  в условиях  тяжелой эпидемиологической обстановки в регионе и, в связи с этим, чрезвычайной загруженностью медработников. Более того, требуются дополнительные силы перед открытием Детской поликлиники по улице Ленина, а именно - помощь в уборке здания. 

Подробно выслушав просьбу заместитель директора РЦМ Байр Надбитов, совместно с начальником Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Татьяной Шахныковой, поддержали просьбу Светланы Анатольевны, в скором времени группа волонтёров Регионального штаба акции взаимопомощи «Мы вместе» будет направлена в медицинское учреждение.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия