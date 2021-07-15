Волонтеры Калмыкии окажут помощь сотрудникам Республиканского детского медицинского центра

Это решение было принято на встрече Республиканского центра молодежи с Светланой Манджиевой. Она главный врач Детского медцентра имени В. Д. Манджиевой.

Руководительница обратилась в Региональный штаб акции "Мы вместе" с просьбой о помощи, в условиях тяжелой эпидемиологической обстановки в регионе и, в связи с этим, чрезвычайной загруженностью медработников. Более того, требуются дополнительные силы перед открытием Детской поликлиники по улице Ленина, а именно - помощь в уборке здания.

Подробно выслушав просьбу заместитель директора РЦМ Байр Надбитов, совместно с начальником Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Татьяной Шахныковой, поддержали просьбу Светланы Анатольевны, в скором времени группа волонтёров Регионального штаба акции взаимопомощи «Мы вместе» будет направлена в медицинское учреждение.