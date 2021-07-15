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4 августа, 20:41
НовостиЭкология

Как спасти «зеленые лёгкие» города от нашествия полосатых жуков? Комментарии волгоградских специалистов

Как спасти «зеленые лёгкие» города от нашествия полосатых жуков? Комментарии волгоградских специалистов

Массовое размножение ильмового листоеда в парковой зоне Элисты зафиксировали волгоградские специалисты Центра защиты леса. Они обследовали деревья на наличие повреждений. 

Как было отмечено, мелкие полосатые жучки расплодились из-за теплой сухой погоды. Действуют они как саранча – моментально. Сейчас практически все листья уже уничтожены. Что делать дальше, и как с ними бороться, выясняла наш корреспондент Елена Алексенко.

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