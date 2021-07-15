Как спасти «зеленые лёгкие» города от нашествия полосатых жуков? Комментарии волгоградских специалистов

Массовое размножение ильмового листоеда в парковой зоне Элисты зафиксировали волгоградские специалисты Центра защиты леса. Они обследовали деревья на наличие повреждений.

Как было отмечено, мелкие полосатые жучки расплодились из-за теплой сухой погоды. Действуют они как саранча – моментально. Сейчас практически все листья уже уничтожены. Что делать дальше, и как с ними бороться, выясняла наш корреспондент Елена Алексенко.