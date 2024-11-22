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25 ноября, 14:37
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Волейболистки Калмыкии одержали победу на открытых соревнованиях в Ставропольском крае.

Волейболистки Калмыкии одержали победу на открытых соревнованиях в Ставропольском крае.

В состязаниях на Кубок комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края по волейболу среди женщин, посвященных Дню матери, приняли участие 8 команд. Это юные спортсменки из Ставрополя, Элисты, Ипатов и других селений края.

Калмыцкие волейболистки показали настоящий класс и уверенно заняли 1-е место. Тренер команды Александр Нусхаев.

Фото: РФСОО "Федерация волейбола Республики Калмыкия"

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