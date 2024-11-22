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25 ноября, 14:38
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В Калмыкии 42% жителей поддерживают запрет на использование иностранных слов на уличных вывесках

В Калмыкии 42% жителей поддерживают запрет на использование иностранных слов на уличных вывесках

Такие данные приводит один из сервисов по поиску работы. В опросе приняли участие представители экономически активного населения Калмыкии.

Глава администрации Ярославля А.Молчанов ввел запрет на использование иностранных слов на уличных вывесках, исключение составляют только зарегистрированные торговые марки. Подобные ограничения с прошлого года действуют в Краснодаре и Саратове. Стоит ли распространить такую практику на Калмыкию? Согласно опросу, 42% жителей Калмыкии хотели бы, чтобы подобные правила действовали и в их городе. 39% высказались против. Каждый пятый затруднился с ответом.

Опрос был проведен с 19 по 20 ноября. Количество респондентов не указывается.

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