Вокруг Одинокого тополя установили металлическое ограждение на деревянном настиле

Об этом сегодня по телефону рассказал глава администрации Хар-Булукского СМО Вячеслав Гучинов. Эта одна из мер, направленная на восстановление дерева, которая позволит защитить его корни от вытаптывания.

После того, как землю вокруг объекта покрыли асфальтом, тополь стал высыхать, крона поредела. За работу взялись местный архитектор и одна из строительных компаний.

Напомним, по инициативе Главы региона Бату Хасикова, были приглашены специалисты ассоциации «Здоровый лес», которые вынесли свой вердикт. После исследования они рекомендовали провести мероприятия по оздоровлению дерева.