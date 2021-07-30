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27 сентября, 17:01
НовостиОбразование

Педагог столичной школы №17 представляет Калмыкию на конкурсе «Учитель года России» - 2021

Педагог столичной школы №17 представляет Калмыкию на конкурсе «Учитель года России» - 2021

 Открытие ключевого события для преподавательского сообщества состоялось в минувшие выходные. А сегодня они продемонстрировали свою компетентность и поделились опытом обучения и воспитания в рамках первого испытания «Методическая мастерская». Сразу после этого нам удалось связаться по телефону с Еленой Гучиновой. И она поделилась с нами своими эмоциями и впечатлениями.

Завтра нашу конкурсантку ожидает открытый урок, классный час и мастер-класс, по итогам которых будет определена пятерка призеров. А победитель станет известен после пресс-конференции «Вопрос учителю года». Она состоится 4 октября в Москве в рамках Всероссийской Учительской недели. Вручение же главного приза – хрустального пеликана –  состоится в Большом Кремлевском дворце 10 октября.

Отметим также, что еще одна уроженка Калмыкии участвует в этом конкурсе -  Байрта Болдырева, но она представляет Чукотский автономный округ.  

 Смотрите наши видео на YouTube!
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