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12 марта, 15:01
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Водная амнистия для жителей Лагани

Водная амнистия для жителей Лагани

С сегодняшнего дня и до 1 мая с абонентов, сообщивших о собственных несанкционированных врезках и оформивших подключение к водопроводным сетям в Приморском городе, не будет взиматься штраф за незаконное пользование ресурсами.

По данным руководства водоканала из-за незаконного присоединения к магистральным трубам потери предприятия в зимний период составляют почти 50%. В летнее время доходят до 70%.

Только за последний месяц специалистами водоканала было выписано 66 актов: среди них незаконные врезки, нарушения целостности приборов учета, использование специальных магнитов. Каждому выписаны штрафы. Их размер напрямую зависят от диаметра самовольно приваренной к центральному водопроводу трубы и сроков ее использования.

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