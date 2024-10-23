Вода для полива придет во дворы яшкулян

В последние годы в поселке Яшкуль техническая вода для полива зеленых насаждений практически не подавалась. Причина в сильной изношенности водопроводных труб. Администрация сельского муниципалитета совместно с коммунальной службой, при финансовой поддержке Яшкульского РМО, проводит ремонт на двух участках водопроводных сетей. Старые трубы общей протяженностью 900 метров демонтированы и, в ближайшее время, будут заменены на новые - полиэтиленовые.

Фото: Яшкуль - энкр мини hазр!