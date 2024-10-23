Прекрасные песни в замечательном исполнении известной певицы Валентины Ильцарановой прозвучат в эфире калмыцкого радио

Вы услышите уникальные записи из репертуара народной артистки России, сохранившей для многих поколений калмыков удивительно красивые мелодии песен, созданные народом, и произведения на слова и музыку калмыцких поэтов и композиторов.

Слушайте передачу из золотой коллекции музыкального фонда калмыцкого радио в воскресенье, 27 октября, в 11.10 и в 13.10 в эфире радио России- Калмыкия на частоте 102 и 7 ФМ.