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25 октября, 07:44
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Прекрасные песни в замечательном исполнении известной певицы Валентины Ильцарановой прозвучат в эфире калмыцкого радио

Прекрасные песни в замечательном исполнении известной певицы Валентины Ильцарановой прозвучат в эфире калмыцкого радио

Вы услышите уникальные записи из репертуара народной артистки России, сохранившей для многих поколений калмыков удивительно красивые мелодии песен, созданные народом, и произведения на слова и музыку калмыцких поэтов и композиторов.

Слушайте передачу из золотой коллекции музыкального фонда калмыцкого радио в воскресенье, 27 октября, в 11.10 и в 13.10 в эфире радио России- Калмыкия на частоте 102 и 7 ФМ.

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