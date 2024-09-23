Во Всероссийском слете активистов движения «Пост №1» успешно выступила команда «Патриот» Малодербетовсой средней школы имени К.Д. Убушиевой!

С 21 по 23 сентября в городе-герое Туле состоялся Всероссийский слёт активистов движения «Пост №1». В нем приняли участие 55 команд разных регионов России, а также Республики Беларусь. В этом году слет посвящен 80-летию победных сражений и трудовых свершений в тылу, а также памяти подвигов наших современников.

Ребята команды «Патриот» из Малых Дербет приняли активное участие в деловой и конкурсной программах, торжественных церемониях, в просветительских и интерактивных мероприятиях.

Участницы команды Ангелина Манжеева и Мария Караваева награждены специальными дипломами творческого конкурса «Вернем героям имена».

Фото: Малодербетовское РМО